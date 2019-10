„Zwangspause“ in Krieglacher Voestalpine-Werk

Das Werk der voestalpine Rotec GmbH im obersteirischen Krieglach hat konjunkturbedingt eine Vertriebslinie für eine Woche stillgelegt. Der Konzern bestätigte am Freitag die der APA vorliegenden Informationen. Die Pause war im August 2019 mit dem Betriebsrat abgesprochen worden. Zu Kündigungen wie in anderen Werken kam es in Krieglach nicht. Am Montag wird der gesamte Betrieb wieder aufgenommen.