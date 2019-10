Bitteres Los! Immer mehr Hundebesitzer überfordert

Der große Mischlingshund wirkt eingeschüchtert. Er weiß nicht, wie er sich im Freigehege des Tierheims Mentlberg verhalten soll. Er ist irritiert, wenn Leute vorbeigehen oder ein Flugzeug Lärm macht. All das kennt der Vierbeiner nicht. Denn sein Aktionsradius endete bis vor Kurzem an der Kellertür. Sein Besitzer hat ihn Tag und Nacht in einem dunklen Raum eingesperrt.