Klopp: Erst überragend, dann „Schlag ins Gesicht“!

Enge Gruppe

Liverpool zog damit in der Tabelle nach Punkten mit den zum Auftakt gegen Genk mit 6:2 siegreich gebliebenen „Bullen“ (je 3) gleich. Napoli liegt nach einem 0:0 in Genk als einzig ungeschlagenes Team einen Zähler davor. Für Salzburg geht es am 24. Oktober in Wals-Siezenheim gegen Napoli weiter. „Es ist eine enge Gruppe, da ist alles drinnen“, so Klopp.