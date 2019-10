The Strumbellas: „Am Ende des Tunnels ist Licht“

Beschaulicher Lagerfeuer-Indiepop hatte vor etwa fünf bis zehn Jahren seine Hochzeit. Zu einer Zeit, als Mumford & Sons noch nicht in die völlige kompositorische Belanglosigkeit abgerutscht sind und auch der vielgescholtene James Blunt sich nicht allzu sehr dem Formatradio angebiedert hat. Derzeit noch auf dem richtigen Weg befindet sich ein kanadisches Sextett namens The Strumbellas, das beim Out Of The Woods Festival (R.I.P.) in Wiesen vor zwei Jahren erstmals für größere Aufmerksamkeit in Österreich gesorgt hat. Formiert hat sich die Freundesbande 2008 im beschaulichen 20.000-Einwohner-Städtchen Lindsay bei Toronto mit dem durchaus hehren Ziel, alternativen Country mit Indiepop und Gothic-Folk zu vermengen. Das gelang in Underground-Zirkeln einige Zeit lang ganz gut, den Durchbruch schaffte die Combo 2016 aber mit dem Drittwerk „Hope“, das sich wesentlich stärker auf den Mainstream-Markt fokussierte.