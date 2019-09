Teilverkauf der Stadtwerke Bruck sorgt für Wirbel

Der Verkauf von 49% der Brucker Stadtwerke an die Energie Steiermark und die Stadtwerke Kapfenberg um sieben Millionen Euro ist ein Politikum geworden: Am Donnerstag zogen vier Fraktionen (FPÖ, KPÖ, Grüne, Liste Libro) aus dem Gemeinderat aus und verhinderten dadurch einen Beschluss von SPÖ und ÖVP. Er wird am Montag nachgeholt, die Verträge sollen wie geplant am Dienstag, 1. Oktober, unterzeichnet werden.