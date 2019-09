Suff-Skandal! Irland-Kapitän bei Unfall verletzt

Dabei begann der Abend eigentlich ganz fromm. Derby County hatte seine Spieler am Dienstag zu einem Abendessen geladen - quasi zum Teambuilding. Aber „während die Mehrheit der Spieler verantwortlich handelte und um 20 Uhr die Veranstaltung verließ, setzte eine kleine Gruppe, darunter Keogh, das Trinken bis in die Nacht fort“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.