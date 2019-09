Nur sechs Meter Abstand bei über 100 km/h

Ein Pkw hielt bei über 100 km/h auf der Tauernautobahn bei Hallein nur sechs Meter Abstand zum Vordermann - bei vorgeschriebenen 29 Metern. In der Stadt kontrollierten die Beamten die Geschwindigkeit, mit der die Autolenker in 30er-Zonen unterwegs waren, die Einhaltung der Gurtpflicht und des Handy-Verbots am Steuer. Bei 1015 erfassten Fahrzeugen ergaben sich 83 Übertretungen. Trauriger Rekord: 63 km/h zu schnell in einer 30er-Zone.