SP boykottiert Urnengang

Der Streit um die Wahlbeisitzer in Niederösterreich ist um eine skurrile Facette reicher: In Hollabrunn will die SP am kommenden Sonntag keine Wahlleiter in die Sprengel entsenden. Und zwar nicht, weil man nicht genügend Funktionäre hat, sondern als Zeichen gegen die türkise Bundespartei. Diese sei schuld an der Neuwahl.