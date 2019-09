Migrant kehrt „unerlaubt“ Straße - 350 Euro Strafe

Flüchtlinge wollen sich mit Straßenkehren integrieren

In den italienischen Städten ist es üblich, dass Flüchtlinge in Eigenregie die Straßen kehren. Sie wollen sich auf diese Weise in der neuen Umgebung integrieren. In Italien dauert es durchschnittlich zwei Jahre, bis ein Antrag auf Asyl bearbeitet wird.