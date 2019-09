Nina Noel zeigt, was „einem vorher keiner sagt“

Eines der Dinge, die Mütter nach der Niederkunft eigentlich lieber verstecken und für immer in einen Mantel des Schweigens hüllen, sind die Wochenbett-Panties und riesengroßen Binden, die nach der Geburt getragen werden. Höchstens in Freundinnen-Runden wird über die „Elefanten-Binden“ gelästert. Die deutsche Schauspielerin Nina Noel hat dieses Stillschweigen jetzt gebrochen und ein Foto von sich in den „Krankenhaus-Windeln“ gepostet. Einige ihrer Follower reagierten schockiert, andere feiern sie für den mutigen Schritt.