Edler Gourmetspeck aus Oberösterreich

AbHof-Partner Wüdian

Der Jäger und Feinspitz Daniel Hold begann in seiner Heimatgemeinde Weitersfelden im Mühlviertel seine erlegten Wildschweine zu geschmacklich und qualitativ hochwertigsten Speck und Wurstwaren zu veredeln. Als er sich damals den Jäger und Werber Jörg Neuhauser mit der gleichen Leidenschaft für Jagd und hochwertigen Lebensmitteln zu sich an Bord holt, wird der Wüdian geboren. Der Wüdian beschreibt sich als echt und wild. Was Daniel und Jörg nämlich von anderen unterscheidet, ist ihre Leidenschaft zur Natur, die ehrliche Jagd und die Lust an natürlichen Lebensmitteln. Einer ihrer wichtigsten Grundsätze ist, dass die Wertschöpfung in Österreich bleiben muss.