Sturm und Rapid: Skandal-Samstag hat ein Nachspiel

Intern alles geklärt

Eine interne Strafe gegen El Maestro bleibt aus: „Er hat sich imagemäßig selbst am meisten bestraft“, so Kreissl, „ich sehe keine erzieherische Maßnahme in einer Geldstrafe. Er weiß, dass er übers Ziel hinausgeschossen ist, und hat sich entschuldigt. Man muss ja auch froh sein, dass es Leute im Klub gibt, die sich mit Emotion einsetzen und sich nicht willenlos ergeben. Vorm Cupspiel in Klagenfurt müssen wir jetzt fest zusammenstehen.“