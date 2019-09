Skandal bei Rapid-Sieg: „Hat hier nichts verloren“

Dritter Sieg in Folge, fünf Erfolge aus den jüngsten sechs Matches - Rapid nimmt immer mehr Fahrt auf, holte sich gestern hochverdient die drei Punkte. Den Weg zum Sieg ebnete ein 20-Jähriger: Kelvin Arase, vor Saisonbeginn als Kooperations-Spieler zu Ried verliehen, nach der Verletzung von Thorsten Schick aber zurückgeholt, nutzte seine Chance, erzielte mit dem 1:0 zugleich sein erstes Bundesliga-Tor: „Klar bin ich überglücklich, habe mich in der kurzen Zeit in Ried sicher weiter entwickelt, bin nicht mehr so nervös wie früher.“