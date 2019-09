2:2! Innsbruck holt bei Liefering zweimal auf

Oberhaus-Absteiger Wacker Innsbruck hat am Samstag in Österreichs 2. Fußball-Liga eine Niederlage abgewendet und nach zweimaligem Rückstand beim FC Liefering noch ein 2:2 (0:1) geholt. Karim Adeyemi brachte die Hausherren in Wals-Siezenheim mit einem Doppelpack (19., 66.) jeweils in Führung, Ertugrul Yildirim (59.) und Sunday Faleye (80.) sicherten den Tirolern aber noch den ersten Auswärtspunkt.