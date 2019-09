Kane trifft im Fallen, Leicester dreht Spiel

Was war passiert? Tottenham konterte in Minute 29 über Son, der die Kugel bis zum Sechzehner trieb und dann mit der Ferse überragend Kane das Leder servierte. Der spielte den Ball an zwei Verteidigern vorbei und geriet dabei ins Stolpern. Doch im Fallen jagte er den Ball an Leicester-Keeper Schmeichel vorbei ins linke Eck. Traumhaft!