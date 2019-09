Irre! Bike-Star landet mit Video Internet-Hit

Spektakulär! Der österreichische Bike- und Youtube-Star Fabio Wibmer veröffentlichte Dienstagnachmittag ein atemberaubendes Video. Diese hat mittlerweile über zwei Millionen Views erreicht. In dem Video ist der österreichische Bike-Superstar in Wien, Salzburg, Linz, Innsbruck und Graz unterwegs und beweist, dass Hektik und Stress der Großstadt für ihn nicht existieren - sobald er auf seinem Bike sitzt, ist er in seiner eigenen Welt. Die Bilder dazu gibt’s oben im Video!