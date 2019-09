Lienhart mit Freiburg besser als der FC Bayern

Dem SC Freiburg gelang mit neun Punkten aus vier Spielen der beste Saisonstart in seiner Bundesliga-Geschichte, liegt als Tabellendritter derzeit sogar vor Bayern München. Philipp Lienhart, der bei der U21-EM in Italien Österreichs Kapitän war, verpasste in der Abwehr noch keine Minute. Seine Quote an gewonnenen Zweikämpfen: 68,8 Prozent.