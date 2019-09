Mit dem Fuß! So malt er Superstar Neymar

Boubou ist in Louga geboren, in Nordsenegal. und ist in Italien, in Turin aufgewachsen. Derzeit ist er in Dakar. Er zeichnet und malt von klein auf. Alles, was ihm in den Weg kommt, benützt er als Pinsel. Sein Stil hat schon etliche Fans unter den Promis gefunden, von Beyonce angefangen bis Dwayne Johnson (The Rock). Auch die Basketball-Legende Lebron James hat er schon gemalt (und währenddessen mit einem Basketball gedribbelt).