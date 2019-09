20 Morde in Syrien: „Nur lebenslang kommt infrage“

„Etwas anders als lebenslang kommt nicht infrage“

Nicht an der Tat an sich hingegen, sondern am Strafausmaß hatte der Verteidiger des Angeklagten Zweifel angemeldet. „Wir sprechen natürlich von einem 20-fachen Mord, aber lebenslänglich ist aufgrund der Tatumstände im Syrienkrieg dennoch zu hoch“, betonte er. Dieser Ansicht wollte der öffentliche Ankläger nicht folgen. „Bei einem 20-fachen Mord kommt etwas anderes als eine lebenslange Freiheitsstrafe nicht infrage“, hielt dieser fest.