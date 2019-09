„Kein radikales Njet“ zu Nationalstadion in Wien

„Ich muss sagen, es ist ziemlich enttäuschend, welche Unterlagen in welcher Qualität aktuell auf unseren Tischen liegen zum Thema Nationalstadion“, sagte Hacker. Deshalb sei an eine Umsetzung momentan sowieso nicht zu denken. „Nur auf der Grundlage von schon nachvollziehbaren Träumen werden wir keine Infrastrukturen kriegen“, stellte der SPÖ-Politiker klar. Das gilt auch für eine etwaige Errichtung eines Trainingszentrums, das der ÖFB gerne sehen würde. „Ich lese ständig, dass wir ein Trainingszentrum brauchen, und habe das auch einmal vor ein paar Monaten gehört. Da habe ich den Vorschlag gemacht, es wird einmal eine Zusammenfassung geschrieben vom ÖFB, was denn überhaupt die Vorstellungen sind, wie groß so etwas ist, was es kann, wie viel Geld es kostet, wie oft man es im Jahr braucht, und was man das restliche Jahr damit macht“, schilderte der 56-Jährige. Steuergeld einfach so zu verwenden, sei für ihn keine Option.