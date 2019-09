Vertuschte Vorfälle: „Das ist Sprengstoff“

TSD-Einrichtungen zurück in Landesobhut

Fischer wird auch vorgeworfen, bei den TSD nichts zu tun. „Sie hat seit eineinhalb Jahren die Gelegenheit, etwas zu unternehmen. Das Einzige, was sie bisher gemacht hat, war, einen neuen Geschäftsführer zu bestellen“, sagt FRITZ-Abgeordneter Markus Sint. Als Lösung dieser Misere nennt er die Auflösung der TSD und Rückführung der Agenden in die Obhut des Landes. „Die Betreuung der Flüchtlinge und Asylwerber ist hoheitliche Aufgabe des Landes. Wenn in diesen Einrichtungen Menschen erschlagen und ermordet werden, darf nichts verschleiert und vertuscht werden. Das ist Sprengstoff. Da darf auch der Landeshauptmann nicht wegsehen. Er muss hier unverzüglich die Zügel in die Hand nehmen. Wir erwarten uns schnellstens ein Machtwort von Günther Platter.“