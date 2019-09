Max Lercher: Keine Funktion in der Landespolitik

Der SPÖ-Spitzenkandidat für den obersteirischen Wahlkreis zur Nationalratswahl, Max Lercher, strebt keine Funktion in der steirischen Landespolitik an, wie er am Rande einer Pressekonferenz in Judenburg am Dienstag sagte. Auf die Frage, ob er für eine Nachfolge von SPÖ-Chef Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer zur Verfügung stehe, sagte er: „Der Schicki macht seine Sache gut. Der Posten reizt mich nicht.“