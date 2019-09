Aus für „Kranzlfahren“ verzögert sich weiter

Autofahrer, die derzeit von Mülln in Richtung Staatsbrücke unterwegs sind, müssen ab dem Haus der Natur eine 600 Meter lange Schleife durch die Altstadt ziehen. Unterkofler will, dass neben den Bussen auch der Individualverkehr einfach geradeaus in Richtung Brücke fahren kann. Dazu beauftragte sie bereits Anfang August eine Verkehrszählung, die zeigen sollte, dass das „Kranzlfahren“ die Altstadt insgesamt mehr belastet.