Öko-Label: Wegwerf-Mode hat hier kein Leiberl

Ein Jahr lang keinen Näher gefunden

Klingt einfach, der Weg dorthin war aber enorm aufwändig: „Eigentlich wollten wir alles in Österreich produzieren, angefangen haben wir ja auch in Graz. Jedoch sind wir rasch auf unerwartete Grenzen gestoßen; so konnten wir beispielsweise ein Jahr lang keinen Näher finden, deshalb mussten wir letztendlich ins benachbarte Ausland ausweichen“, erzählt Marco Toth.