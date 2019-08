Mord in Berlin: Spur führt zu Geheimdienst

Spur führt zu russischem Militärgeheimdienst GRU

Die Reisepassnummer des Tatverdächtigen führe hingegen zu einer Einheit im Moskauer Innenministerium, die in der Vergangenheit bereits Dokumente für den Militärgeheimdienst GRU ausgestellt habe. Darüber hinaus gab der Mann nach Recherchen des Nachrichtenmagazins sowie der Investigativnetzwerke Bellingcat und The Insider in seinem Visumsantrag seine angebliche Adresse in St. Petersburg fehlerhaft und unvollständig an.