Rebic zu Inter? So reagiert Eintracht-Coach Hütter

Eintracht Frankfurt geht mit der Hypothek einer 0:1-Niederlage bei Racing Staßburg in das Rückspiel der Europa-League-Play-offs und muss am Donnerstag mindestens zwei Tore schießen, um in die Gruppenphase einzuziehen. Trainer Adi Hütter will dabei auf den wechselwilligen Ante Rebic setzen.