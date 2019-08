Jetzt büxte der Flamingo gleich wieder aus

Nachdem die Polizei am Dienstag einen Flamingo im Almkanal rettete, hält der Vogel die Feuerwehr auch am Mittwoch auf Trab. Derselbe Flamingo, der bereits am Dienstag eine Abenteuerreise unternommen hatte und sich im Treibgutgitter des Wasserkraftwerks in Müll verhedderte, büchste wieder aus. Erneut wurde er in Mülln gesichtet. Die Feuerwehr sollte den pinken Flattermann bergen. „Wir wurden gerufen, weil es hieß, ein Flamingo schwimmt beim Müllner-Bräu im Wasser“, sagt Werner Kloiber von der Berufsfeuerwehr Salzburg.