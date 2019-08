Polizisten retten erschöpften Flamingo aus Kanal

Erschöpft, aber unverletzt überstand ein Flamingo in der Stadt Salzburg einen ungewollten Badeausflug im Almkanal: Das Tier büxte von seiner Kolonie beim St. Peter-Weiher aus und gelangte in den Kanal. Die Strömung riss das Tier mit und trieb es über zweieinhalb Kilometer weit ab. Passanten versuchten den hilflosen Flamingo aus dem Wasser zu holen, vergeblich. Erst beim Augustinerbräu in Salzburg-Mülln konnten ihn Polizisten aus seiner misslichen Lage befreien.