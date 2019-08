Die wichtigsten Antworten zum Neuwahl-Poker

Wie reagiert Schickhofer?

Pikant: Er ist bis heute bei der Berufs-WM in Russland, also gar nicht in der Steiermark. Die „Krone“ sprach in Kazan mit ihm: Er sei „irritiert“. Sein Koalitionspartner Schützenhöfer „scheint ein bissl zerrissen, um nicht zu sagen sprunghaft zu sein.“ Schickhofer erwarte, dass der Handschlag hält, alles andere wäre Koalitionsbruch; „Schützenhöfer zerstört eine zehnjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit.“ Für Schickhofer gibt es keinen Grund, die Wahlen vorzuziehen: „Ich habe kein Verständnis für diese Art der Herumspielerei. Ich glaube auch, dass die Bevölkerung so denkt.“