20-Jähriger erstochen: Verdächtiger festgenommen

In der Nacht auf Donnerstag war es in der Innsbrucker Straße zu einem Handgemenge zwischen drei Afghanen und zehn Männern gekommen. Im Zuge dessen zückte einer der Männer ein Messer und rammte es dem 20-jährigen Afghanen in die Brust. Das Stichopfer sackte schwerst verletzt zusammen. Im Krankenhaus erlag der 20-Jährige inneren Blutungen.