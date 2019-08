Austrias Rekord-Boy: Die Rot-Weiß-Rot-Karte ist da

Palmer-Brown wird jedenfalls bei seinem ersten Einsatz für eine Premiere sorgen, noch nie hatte ein US-Boy den violetten Dress getragen. Nicht die erste Premiere für den 22-Jährigen, der in der Ortschaft Napoleon im Bundesstaat Ohio geboren wurde: 2014 debütierte er mit 17 Jahren und 24 Tagen für Sporting Kansas City in der US-Profiliga MSL, damit war er der jüngste Erstliga-Spieler in der Geschichte seines Vereins sowie der jüngste Abwehrspieler, der jemals in der MSL eingesetzt wurde.