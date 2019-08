Im Coutinho-Fieber: „Bei weitem bester Fußballer“

Die Ankunft von Bayerns Neuerwerbung Philippe Coutinho in München hat praktisch eine Lawine an Medien-Reaktionen in Deutschland ausgelöst. Allgemein ist die Behauptung, dass Coutinho die Liga bereichern wird. Marko Grujic, Spieler von Hertha BSC, spricht sogar vom „bei weitem besten Spieler der Liga“.