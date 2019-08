Syrischen Heimaturlaubern droht Verlust von Asyl

Seehofer kündigte nun gegenüber „Bild am Sonntag“ Maßnahmen gegen Heimaturlauber an: „Wer als syrischer Flüchtling regelmäßig in Syrien Urlaub macht, der kann sich ja nicht ernsthaft darauf berufen, in Syrien verfolgt zu werden“, so der CSU-Politiker. „Dem müssen wir seinen Flüchtlingsstatus entziehen.“ Wenn die Behörde von solchen Reisen erfahre, werde unverzüglich ein Widerruf des Asylstatus geprüft.