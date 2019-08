Trimmels Union: Premiere beginnt mit Schweigen

Schauplatz Berlin: Die Kreativabteilung von Union Berlin entwarf letzte Saison in Anlehnung an den Film „Ocean’s Eleven“ ein Plakat mit dem Titel „Fischer’s Eleven“. Elf wechselnden Spezialisten gelang unter dem Schweizer Trainer Urs Fischer mit dem Aufstieg in die Bundesliga der Mega-Coup. Im Video sehen Sie unser Juni-Interview mit Trimmel nach der Aufstiegsfeier.