Dackeldame Frida kümmert sich um Findel-Kalb Malou

„Malous“ Geschichte bewegt nicht nur die tierischen Begleiter am Erlebnisbauernhof in Grödig. Veronika Gfrerer erzählt: „Es wurde von der Mutter nicht angenommen, das kommt manchmal vor.“ Das eineinhalb Wochen alte Kalb wird am Hof jetzt liebevoll mit dem Flascherl aufgezogen. Es entstammt der seltenen Rasse der Dahomey-Rinder. Bei der Familie Gfrerer sind rund 200 Tiere - Schafe, Ziegen, Minischweine, Alpakas- zu Hause. Nach Vereinbarung kann der Hof auch besichtigt werden.