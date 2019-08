Großer Schock für violette Delegation in Zypern

Großer Schock für die Delegation der Austria wenige Stunden vor dem Anpfiff des Europa-League-Qualispiels in Nikosia gegen Apollon Limassol: Der Engländer Adrian Titcombe, von der UEFA als „Mentor“ für den Spanier Miguel Garcia Caba, den offiziellen Matchdelegierten, nach Zypern entsandt, sank Minuten, nachdem er das UEFA-Meeting geleitet hatte, in der Lobby des Hilton-Hotels, in dem auch die Bosse und VIPs der Austria ihr Quartier bezogen hatten, zusammen - Herzstillstand.