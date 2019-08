Ausgebüxtes Känguru „Johann“ wieder eingefangen

Die Tage seiner Freiheit sind gezählt: Das in der Vorwoche aus dem Weißen Zoo in Kernhof in St. Aegyd am Neuwalde in Niederösterreich ausgebüxte Känguru „Johann“ ist Donnerstagfrüh im Bezirk Lilienfeld eingefangen worden. Das Tier wurde zwölf Kilometer entfernt in Hohenberg entdeckt, berichtete Zoo-Chef Herbert Eder. Co-Zoo-Direktor Rainer Zöchling habe „Johann“ schließlich eingefangen. Dem Tier gehe es gut, freute sich Eder.