Entlaufen: Wer hat Känguru „Johann“ gesehen?

Suche nach Känguru „Johann“: In der Nacht auf Donnerstag ist das Beuteltier aus seinem Gehege im Weißen Zoo in Kernhof in Niederösterreich entwischt. Seither fehlt von ihm jede Spur. Eine eingeleitete Suche wurde gegen Mittag abgebrochen. Nun hofft man auf Hinweise seitens der Bevölkerung.