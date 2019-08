Österreicher stirbt bei Stiegensturz auf Mallorca

Der Unfall soll sich Lokalmedien zufolge in der Nacht auf Freitag ereignet haben. Der Österreicher habe gegen 22 Uhr eine Bar in der Nähe des Ballermanns verlassen. Laut Polizei dürfte er an diesem Abend zu tief ins Glas geschaut haben - die Ermittler wollten auch nicht ausschließen, dass Drogen im Spiel gewesen sein könnten.