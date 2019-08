Nicht vergessen: Handywertkarte registrieren

Handy-Wertkarten, also SIM-Karten, deren Guthaben man vor Verwendung auflädt, sind nach wie vor eine beliebte Möglichkeit, schnell und einfach ein Handy nutzen zu können. Insbesondere die Tatsache, dass man nur so viel Guthaben verbrauchen kann, wie man aufgeladen hat, sehen viele als Vorteil. Besonders beliebt sind Wertkarten, wenn es darum geht, Kindern das erste Handy zu schenken und sie so auf dem Weg in mehr Selbstständigkeit zu unterstützen oder auch, wenn man seine Heizungssteuerung oder Alarmanlage kostengünstig mit der Außenwelt verbinden möchte.