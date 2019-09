Das bringen digitale Verhütungsmethoden wirklich

Im Gegensatz zu einem Fieberthermometer misst ein Basalthermometer die Basaltemperatur, also die Körpertemperatur nach dem Aufwachen. Dabei sollte das Thermometer so genau geeicht sein, dass damit Schwankungen der Temperatur auf zwei Nachkommastellen genau erfasst werden können. Das ist vor allem wichtig für die genaue Bestimmung des Eisprungtages. Die Temperatur, die das Basalthermometer misst, wird dann per Bluetooth an eine kostenlose Zyklus-App geschickt, in der dann sämtliche Daten zum Zyklus sichtbar sind. Mithilfe von NFP (Natürlicher Familienplanung) wird dann eine Temperaturkurve erstellt, der Zyklus analysiert und die Fruchtbarkeit bestimmt - und das alles ohne chemische, hormonelle oder chirurgische Eingriffe.