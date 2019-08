Im Kampf gegen Mathe: Büffeln in den Ferien

Statt am Strand hören Lukas und Christian die spanische Sprache derzeit in der Schülerhilfe in Innsbruck. Die Jugendlichen büffeln gemeinsam mit Lehrerin Christina für ihre Wiederholungsprüfung. Das Duo ist mit seinem Schicksal aber nicht alleine: 1225 Schülerinnen und Schüler (4,6 Prozent) müssen aktuell den Stoff vom Vorjahr durchnehmen, um in die nächste Klasse aufsteigen zu dürfen.