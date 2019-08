Helene Fischer hat ihren 35. Geburtstag „begossen“

Kein Wunder, dass die Anhänger der „Atemlos“-Interpretin angesichts dieser Nachricht völlig aus dem Häuschen waren. „Es ist so so schön, wieder etwas von dir zu hören und zu wissen, dass es dir gut geht und du die Zeit in mit deinen Liebsten so sehr genießt“ oder „Wir sind so glücklich, dass du glücklich bist!“, freuten sich diese über das Lebenszeichen ihres Idols.