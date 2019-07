Frau wegen Mordversuchs an Ehemann vor Gericht

Stein des Anstoßes an diesem 31. Dezember sei der gemeinsame Hund gewesen, den der betrunkene Ehemann - dieser habe später im Spital angegeben, dass er zehn Bier getrunken habe - im Schrebergarten zurückließ, so der Anwalt. Die Angeklagte sagte dann selbst zum vorsitzenden Richter Christian Hochhauser, sie habe mit ihrem Mann gestritten, weil er ohne Hund vom Schrebergarten zurückgekehrt sei, obwohl er gewusst habe, dass sich das Tier vor dem Feuerwerk fürchtet. Die verbale Auseinandersetzung im Wohnzimmer habe sich wieder gelegt. Schließlich sei sie in die Küche gegangen, um das Fondue vorzubereiten. Sie habe das Messer in der Hand gehalten, als er zu schreien begonnen habe. „Es ist hauptsächlich um den Hund gegangen. Er hat mich beschimpft.“ Als sie sich umgedreht habe, um ihm zu sagen, „sei endlich ruhig“, habe sie ihn im Bauch getroffen.