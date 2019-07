40-Kilometer-Kolonne auf der Tauernautobahn (A10)

„Der Urlauberverkehr war am Samstag zwar heftig, aber zum absoluten Stillstand ist es glücklicherweise nicht gekommen. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass sehr viele Bayern bereits in der Nacht aufgebrochen sind. Auf den Staukameras der Asfinag schaut es um 3 Uhr in der Nacht beinahe so aus wie um 3 Uhr nachmittags. So viel Verkehr um diese Zeit hatten wir in der Dimension wirklich noch nie“, erklärt Aloisia Gurtner vom ÖAMTC Salzburg.