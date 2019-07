Vergewaltigungen in Wien: Täter ist vorbestraft!

Jener Obdachlose, der zumindest zwei Mal in der Nacht in unversperrte Wohnungen in Wien eingedrungen und Frauen vergewaltigt haben soll, sei zweifach vorbestraft - einmal wegen eines Gewaltdeliktes, wie Behördensprecherin Judith Ziska am Freitag bekannt gab. Am Samstag soll Untersuchungshaft über den 43-Jährigen verhängt werden.