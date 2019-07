Deutsches Bundesliga-Duell in Anif

Die deutsche Bundesliga startet zwar erst am 16. August. Einen Vorgeschmack darauf gibt es aber bereits heute (15) in Anif zu sehen: Mit dem VfL Wolfsburg, dem neuen Klub von Ex-LASK-Coach Oliver Glasner, und Aufsteiger Union Berlin bestreiten zwei Liga-Konkurrenten quasi die Generalprobe vorm Cup-Auftakt in einer Woche.