Miriam Höller weint noch um Verlobten Hannes Arch

Berührendes Video

Noch heute trauert Miriam um ihn, besonders dann, wenn die einstige Germany‘s next Topmodel-Kandidatin durch Archs Heimat Österreich in den Bergen wandert und der Jahrestag seines Todes ist. „In diesen Orten steckt so viel Erinnerung“, sagt sie in einem berührenden Video, das sie auf ihren Instagram- und Facebookseiten veröffentlicht hat.