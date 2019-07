„Vox Lux“: Wenn das Amok-Opfer zum Superstar wird

Regisseur Brady Corbet zeigt ein junges Mädchen in den gierigen Mühlen der Musikindustrie. Es ist dies eine kalte, trashige, von Zynismus und Narzissmus geprägte Welt, in die er uns - und seine Protagonistin (in der Folge von Natalie Portman gespielt) - stößt, die Pop als eine Art Ersatzreligion sieht, die ihre eigenen Messen in Form von Konzerten feiert.