Schwab: „So etwas darf nie wieder passieren!“

Wie schaut’s bei deiner Vertragsverlängerung aus?

Wir haben uns darüber unterhalten. Da aber unser Sportdirektor Zoki Barisic viele Themen am Tisch liegen hat, wird es noch etwas dauern. Wir sind in den Gesprächen noch nicht so weit, dass ich im Moment schon sagen kann, dass in den nächsten ein, zwei Wochen verlängern werde.